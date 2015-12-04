بالصور.. أهالى النخيلة فى أسيوط يستغيثون: مياه الشرب سوداء

اشتكى أهالى قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج فى أسيوط من مياه الشرب فى منازلهم، حيث تغيرت خواص المياه وأصبح لها لون وطعم ورائحة، حيث ان المياه تنزل من صنبور المياه بالمنزل سوداء اللون، مما تسبب فى كارثه صحية لمئات الأسر بالقرية على حد وصفهم.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع": منذ عدة أيام فوجئنا بنزول المياه سوداء اللون من صنابير المياه فى عدة مناطق بالقرية، الامر الذى أثار ذعر المواطنين بهذه المتاطق، وابتعادهم عن استعمال هذه المياه نظرا لتغير خواصها والخوف من أضرار هذه المياه و توجهوا الى المناطق المجاورة التى توجد بها مياه نظيفة، وقمنا باستخدام الجراكن والزجاجات لملء احتياجاتنا اليومية من المياه.

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ومن جهتها قالت أمل جميل المتحدث الرسمى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط إنه يتم أخذ عينات بصفة دورية من المحطات الرئيسة، عن طريق معامل الشركة، وتحت إشراف ورقابة وزارة الصحة، التى تقوم بأخذ عينات عشوائية من جميع المحطات على مستوى المحافظة، والتى لم ترد بها أية شكاوى من جودة المياه، وأنه قد يكون هناك مشكلة فى الوصلات الداخلية للشاكىين، أو رواسب بالعداد، وأنه سوف يتم التحرك فورا لمعرفة السبب على أرض الواقع، وأن الشركة قد حددت من قبل الخط الساخن 125 لتلقى أيه شكاوى أو استفسارات تخص المياه أو الصرف الصحى، وإننا سنحرك فريق الطوارئ والمعمل للمنطقة للوقوف على المشكلة وأسبابها.



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