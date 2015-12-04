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غدًا| محاكمة المتهمين في قضية «مركب الوراق الغارق»

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غدًا| محاكمة المتهمين في قضية «مركب الوراق الغارق» غدًا| محاكمة المتهمين في قضية «مركب الوراق الغارق»

محاكمة – أرشيفية

تنظر غدا السبت، محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف،  محاكمة المتهمين في قضية “مركب الوراق الغارق”، والذي راح ضحيته 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء،

ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.

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