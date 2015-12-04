روسيا تعلق العمل بمشروع «التيار التركي» الخاص بنقل الغاز إلى أوروبا

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، النقاب عن تعليق العمل في مشروع “التيار التركي” الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب جديد في قاع البحر الأسود لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال نوفاك – في تصريح للصحفيين إن المحادثات بين حكومتي روسيا وتركيا – بشأن تنفيذ مشروع “التيار التركي” لا تجرى الآن، حسبما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

ووضعت روسيا قيودا على التعامل مع تركيا بعدما أسقط الطيران العسكري التركي طائرة مقاتلة روسية من طراز “سو-24 إم” على الحدود التركية -السورية في 24 نوفمبر الماضي.