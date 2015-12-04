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صور| وزير الدفاع لطلبة البحرية والدفاع الجوي: مهمتنا الرئيسية الدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر

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صور| وزير الدفاع لطلبة البحرية والدفاع الجوي: مهمتنا الرئيسية الدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر صور| وزير الدفاع لطلبة البحرية والدفاع الجوي: مهمتنا الرئيسية الدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ان المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا ضد كافة المخاطر والتهديدات، وما يتطلبه ذلك من بناء قوات عصرية وحديثة ترتكز على العلم والمعرفة مشيراً الى حرص القيادة العامة على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة المرتبطة بها لتكون قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه جاء ذلك خلال لقاءة بطلبه واعضاء هيئة التدريس بالكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي.

واشار القائد العام للدور التاريخي والوطني لرجال القوات البحرية والدفاع الجوي ، وما يقومون به من مهام لتأمين وحماية حدود الساحلية وفرض السيطرة علي مجالها الجوي ، ومواصلة العمل نهارا وليلا بالتعاون مع باقي افرع وتشكيلات القوات المسلحة لحماية الامن القومي علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وادار الفريق اول صدقى صبحى حواراً مع الطلبه واعضاء هيئة التدريس الكلية البحرية والدفاع الجوي استمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات ، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعى العميق والإدراك الصحيح للضباط والطلبة لكل ما يدور فى الاوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة .

واوصاهم بالمحافظة على الانضباط العسكرى والاستفادة من من خبرات وتجارب القادة السابقين وما حققوه من بطولات تذخر بها العسكرية المصرية ، وأن يكونوا امتدادا لمسيرة عطائهم وتضحياتهم ليظلوا قدوة لشباب مصر في الانضباط والالتزام والعمل الجاد والتفاني في اداء المهام والواجبات المكلفين بها.

كما قام بتكريم عدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى واعضاء هيئه التدريس تقديرا لتميزهم وادائهم لمهامهم بتفانى واخلاص .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحه .

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