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بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز بالخارجة

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بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز بالخارجة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز بالخارجة
قال المهندس عبد الرازق أحمد، نائب رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، إن الجهاز بصدد البدء فى تنفيذ مشروع الإسكان المميز بإجمالى 2424 وحدة سكنية والتى سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بإجمالى 624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه ضمن مشروع يموله صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان حيث يتم تنفيذه بحى 25 يناير فى مدينة الخارجة.

وأضاف عبد الرازق، أن المشروع سوف يتم الانتهاء من مرحلته الأولى فى عام 2018م فى إطار توفير وحدات سكنية مميزة بتشطيب سوبر لوكس على أن يتم إعلان شروط التقدم للحصول على تلك الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

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