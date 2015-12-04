الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام والرياح نشطة السرعة وقوية فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة مع تدني في مدى الرؤية الافقية و إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .. والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط الى مصطرب الموج في بحر عمان.

الرياح .. غربية - شمالية غربية / 15 - 35 كم/ساعة تزداد الى 30 - 45 كم/ ساعة احيانا على اليابس , بينما تكون شمالية غربية / 45 - 65 كم/ ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. بارتفاع ثلاثة أقدام الى خمسة وسبعة أقدام قرب الساحل ومن ثمانية إلى عشرة وثلاثة عشر قدم بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 55 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الثانية و52 دقيقة ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 24 17 90 45 .

> دبي 25 19 85 40 .

> الشارقة 25 18 90 45.

> عجمان 25 19 85 45.

> أم القيوين 25 19 85 40 .

> رأس الخيمة 24 16 85 35 .

> الفجيرة 29 22 80 45.

> العين 26 16 90 35 .

> ليوا 26 16 90 30 .

> الرويس 24 18 80 45 .

> السلع 24 18 80 45.

> دلما 23 19 75 50 .

> طنب الصغرى 23 19 85 50 .

> طنب الكبرى 23 19 85 50 .

> أبوموسى 23 19 85 45.

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