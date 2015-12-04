أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الجهاد الإسلامى": الشعب الفلسطينى على موعد مع تحرير الضفة الغربية

Google+ Print
"الجهاد الإسلامى": الشعب الفلسطينى على موعد مع تحرير الضفة الغربية "الجهاد الإسلامى": الشعب الفلسطينى على موعد مع تحرير الضفة الغربية

> قال القيادى فى حركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" الشيخ خالد البطش إن "انتفاضة القدس" حققت انجازات كبيرة على الأرض وإن ما نحتاجه هو مزيد من الثبات والصبر والوحدة حتى نصل إلى التحرير الكامل لفلسطين من العدو الإسرائيلي.

وأضاف البطش - فى كلمة خلال مسيرة جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة أن دعت إليها حركة الجهاد الإسلامى وأطلقت عليها اسم "جمعة الثبات" وسط مدينة غزة - "إن شعبنا على موعد مع تحرير الضفة الغربية المحتلة وتطهير كل المدن من المستوطنات والحواجز وقطعان المستوطنين القتلة الذين يقتلون أبناء شعبنا من خلال الانتفاضة الفلسطينية الأبية".

وأكد أن الانتفاضة الفلسطينية مستمرة وأن حركة الجهاد الاسلامى وكل الفصائل مصرة على الاستمرار فى انتفاضتها حتى تحرير الضفة والقدس المحتلتين.

وانطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة من المسجد العمرى الكبير واستقرت فى شارع الوحدة وسط مدينة غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامى دعما لانتفاضة القدس التى تدخل شهرها الثالث، وردد المشاركون فيها هتافات نصرة للضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال البطش فى كلمته إن "هذه الجمعة هى "جمعة الثبات" على الحق والمقاومة والانتفاضة والجهاد، والثبات فى طريق طويل من طرق المقاومة فى مواجهة المحتل الصهيوني".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365