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افتتاح مؤتمر أدباء مصر بقصر ثقافة أسوان بعرض مسرحى "ابنى معبدًا للحب"

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افتتاح مؤتمر أدباء مصر بقصر ثقافة أسوان بعرض مسرحى "ابنى معبدًا للحب" افتتاح مؤتمر أدباء مصر بقصر ثقافة أسوان بعرض مسرحى "ابنى معبدًا للحب"
تقدم فرقة أسوان للفنون المسرحية، العرض المسرحى الفرعونى "ابنى معبداً للحب" وذلك فى افتتاح فعاليات المؤتمر العام لأدباء ، فى دورته الثلاثين بقصر ثقافة أسوان.

وأكد محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن العرض المسرحى سيستهل به فعاليات افتتاح المؤتمر، تحت عنوان "نحــو مؤسـســة فاعــلة ثقــافـيًا"، وتقام الدورة الثلاثين من المؤتمر بمحافظة أسوان فى الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر، باسم الأديبة الراحلة الدكتورة رضـــوى عاشـــور، وتحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.


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