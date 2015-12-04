وصول 15 الف طن بوتاجاز و 150 سيارة لموانىء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء، الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز و السفينة ارز وجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة النوى اكسبريس و على متنها 200سيارة قادمة من جدة .

>وصول 4500 طن بضائع عامة و 153 طن معدات لميناء الادبية.

ويشهد ميناء الادبية اليوم استقبال السفينة سبيرو و على متنها 4500 طن بضائع عامة قادمة من جدة والسفينة هاى ياى و على متنها 3 قطع مهمات و معدات بوزن 153 طن قادمة من ايطاليا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 87 شاحنة و 75 راكب و 16 سيارة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 737 راكب و 33 سيارة و 19 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة.

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة و على متنها 603 راكب و 48 سيارة و 9 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 170 راكب و 22 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 45 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 64 شاحنة و 5 راكب كما غادرت العبارة الرياض و على متنها 566 راكب و 59 سيارة و 2 تريلا .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 622 راكب و 37 سيارة منها 34 سيارة تصدير و السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 10 تريلا .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 743 راكب و 33 سيارة منها 31 سيارة رسالة تصدير و ذلك خلال رحلتين للعبارة و السفينة بريدج و على متنها 27 براد و 1 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 213 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 5 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 37 براد و 11 تريلا و 11 سيارة تصدير .