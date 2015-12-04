الخدمة الوطنية يقدم 3منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بالوادى الجديد

وافق جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على دعم محافظة الوادى الجديد بـ3 شاحنات تعمل كمنافذ بيع متنقلة لبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود دعم جهاز الخدمة الوطنية للمحافظات، بسيارات متنقلة لبيع السلع المخفضة بإجمالى 60 سيارة.

صرح بذلك اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، مؤكدا أن تلك المنافذ شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، نظرا لتمركزها فى ميادين المدن، خاصة بمدينتى الخارجة وموط بالداخلة لبيع اللحوم والسلع المخفضة.