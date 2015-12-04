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شركة "ميد" تمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" لـ"محلب"

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شركة "ميد" تمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" لـ"محلب" شركة "ميد" تمنح جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" لـ"محلب"
أعلنت شركة "ميد" التجارية عن منحها جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" للمهندس إبراهيم محلب، خلال حفل عشاء خاص سيقام لتسليمه الجائزة يوم الثامن من ديسمبر، وتستضيفه شركة لافارج هولسيم.

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أنها قررت منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة فى قطاع البناء" للمهندس إبراهيم محلب تكريماً واعترافاً منها بجهوده ومساهماته القيُمة فى قطاع البناء، ولقيادته المميزة والرشيدة التى تميز بها أثناء توليه منصب وزير الإسكان ورئيس الوزراء فى .

وقال إدموند اوسوليفان، الرئيس التنفيذى لشركة ميد للفعاليات، إن إنجازات رئيس الوزراء السابق المهنية متميزة واستثنائية فى قطاع الأعمال قبل وأثناء توليه منصب وزير الإسكان وبعد ذلك رئاسة الوزراء، فبفضل التزامه ونشاطه حصل على لقب "الرجل الذى ينجز"، مضيفا أن قادة الأعمال فى جميع أنحاء المنطقة يعتبرونه "أب قطاع البناء"، ويُنظر إليه فى أنحاء العالم العربى على أنه واحد من أفضل العقول الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر حفل العشاء وتوزيع الجوائز عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين وزملاء "محلب" فى قطاع البناء من دول مجلس التعاون الخليجى.

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مصر 365

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