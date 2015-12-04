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بالفيديو.. شيعى مصرى يتشح بالسواد ويشارك فى أربعينية الحسين بكربلاء

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بالفيديو.. شيعى مصرى يتشح بالسواد ويشارك فى أربعينية الحسين بكربلاء بالفيديو.. شيعى مصرى يتشح بالسواد ويشارك فى أربعينية الحسين بكربلاء
بث عماد يوسف قنديل، القيادى الشيعى المصرى، تسجيل له أثناء مشاركته فى إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين فى كربلاء بالعراق، حيث يظهر متشحاً بالسواد ويقرأ الدعاء الخاص بزيارة مرقد الإمامين الحسين والعباس المتجاورين، ثم قرأ بعدها مجموعة من الأوراد الدينية عن فضل زيارة مرقد الإمام الحسين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من الشيعة المصريين توافدوا على النجف الأشرف وكربلاء بالعراق بالتزامن مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وهى أحد المناسبات المقدسة لدى الشيعة.

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قرأة زيارة الاربعين بين المرقدين الشريفين صفاء الحسين ومروءة العباس عليهما السلام

Posted by ‎عماد يوسف قنديل‎ on Thursday, 3 December 2015

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مصر 365

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