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رئيس مجموعة عربية: الرئيس حث المستثمرين على العمل وطمأنهم على حل مشكلاتهم

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رئيس مجموعة عربية: الرئيس حث المستثمرين على العمل وطمأنهم على حل مشكلاتهم رئيس مجموعة عربية: الرئيس حث المستثمرين على العمل وطمأنهم على حل مشكلاتهم
أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، وأحد رجال الأعمال الذين التقى بهم الرئيس السيسى أمس، أن حديث الرئيس السيسى كان من القلب، ووصل لكافة المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك ثلاث رسائل رغب الرئيس السيسى فى توصيلها لرجال الأعمال والمستثمرين، فى مقدمتها طمأنة المستثمرين على استثماراتهم بمصر.

وأوضح أن الرسالة الثانية من الرئيس للمستثمرين تمثلت فى حثهم على العمل ليل نهار من أجل ، والنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء خرج منه المستثمرون والحماس يملأ قلوبهم، وأن الفترة المقبلة أفضل بكثير من الفترات والعهود السابقة، وأن الدولة لديها رغبة حقيقية فى حل مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمار لمصر.
>وأشار رئيس مجموعة عربية، إلى أن الرسالة الثالثة من اللقاء، كانت رسالة تشجيع للمستثمرين، وخاصة بعدما وجه الرئيس السيسى الرقابة الإدارية لحل مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن الرئيس قال لرجال الاعمال" أنا مكتبى مفتوح طوال اليوم..وأى رجل أعمال لديه مشكلة مستعد لحلها على الفور".

وأوضح رجل الأعمال، أنه كان من بين الأشخاص الذين تحدثوا مع الرئيس خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه قال للرئيس" تدخل الرقابة الإدارية لحل مشاكل المستثمرين، ليس عامل طمأنة فقط للمستثمرين، بل سيشجع كافة الموظفين والقيادات داخل على الشعور بالأمان والاطمئنان خلال تناولهم قضايا ومشاكل المستثمرين، لان الجهة الرقابية التى تشرف عليهم، تعمل معهم لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر".

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