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"أصالة" توجه رسالة شكر لطارق العريان لرعايته ابنها من زوجها الأول

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"أصالة" توجه رسالة شكر لطارق العريان لرعايته ابنها من زوجها الأول "أصالة" توجه رسالة شكر لطارق العريان لرعايته ابنها من زوجها الأول
شكرت المطربة أصالة زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لرعايته ابنها من زوجها الأول على الرغم من صغر سن ابنها عند زواجها من العريان.

وقالت أصالة على "إنستجرام": عندما ارتبطت بطارق زوجى الغالى كان ابنى "لودى" لم يتجاوز الست سنوات، ولم يتوانى حبيبى رغم انشغالاته الكثيرة عن إعطاء الوقت اللازم لتوجيهه وللحوار معه، فهو المسئول عنه، وهو الوالد الذى يربى، والذي يوجه ويشعر تجاهه بأبوة خالصة، وهذا ليس فقط لأن زوجى يملك الحكمة والقلب، بل لأن ابنى أيضاً يملك من الحب الكثير، والحب يجعلنا نسمع جيداً، ويجعل قدرتنا على التحسين من تصرفاتنا أسهل، وهذا الذى سيجعل منه رجلاً صالحاً".

و أضافت "وأنا أودع نفسى وأولادى وعائلتى وكل من أحببت من أصدقاء شكّلوا فى وجدانى صورة لعائلة كبيرة، أودعهم عند خالق القلوب والعالم بها، ليحفظنا من شر الكراهية والحزن، وكما أتمنى لابنى مستقبلاً أفخر به، أتمنى لكل شاب هو مستقبل الحياة ومستقبل إعادة صياغة المحبة والتعايش والنجاح، أن لاتدنسهم حروب ولاتقتل كفاحهم قسوة الحياة ، شكراً حبيبى على كل ماتفعله من أجلى، وشكراً لقلبك وعقلك وحكمتك، وأرجو من الله أن لايخذلك، ابنك الذي ربيت، ويكون قدوة لتوأمنا ( آدم وعلى ) حفظهما الله وحفظك لنا جميعاً".

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مصر 365