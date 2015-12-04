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فريق أحلام في الجول - ميدو يختار أفضل 11 في التاريخ.. لا ميسي ولا كريستيانو

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فريق أحلام في الجول - ميدو يختار أفضل 11 في التاريخ.. لا ميسي ولا كريستيانو فريق أحلام في الجول - ميدو يختار أفضل 11 في التاريخ.. لا ميسي ولا كريستيانو

ما هو أفضل تشكيل في التاريخ من وجهة نظر أحد أفضل اللاعبين السابقين في كرة القدم المصرية أحمد حسام ميدو؟

FilGoal.com يقدم لك الفرصة كي تختار فريق أحلامك وسأل اللاعبين والمدربين السابقين إضافة للإعلاميين عن التشكيلة المثالية من وجهة نظرهم.

وبإمكانك الدخول على اللعبة بالضغط هنا.

واختار ميدو مدرب الإسماعيلي تشكيلة لعب جميع من فيها في الدوري الإيطالي واستبعد الثنائي العالمي الحالي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ووضع لاعب أياكس ومارسيليا وتوتنام السابق الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى وأمامه زميليه السابقين في منتخب إيطاليا أليساندرو نيستا وباولو مالديني نجمي ميلان.

ويلعب في مركزي ظهيري الجنب الثنائي البرازيلي المتوج بكأس العالم 2002 كافو وروبرتو كارلوس. لعب الأول في ميلان وروما وتألق الثاني في إنتر ميلان قبل الانتقال لريال مدريد.

واختار ميدو المايسترو أندريا بيرلو ليقود وسط الملعب الدفاعي وأمامه ثلاثي لن يتكرر هو رونالدينيو نجم برشلونة والبرازيل السابق وزين الدين زيدان أفضل لاعب في تاريخ فرنسا ودييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين ونابولي.

وانتقى ميدو الظاهرة رونالدو هداف كأس العالم 2002 ليقود الهجوم وبجواره نجم هولندا وميلان السابق الذي اعتزل مبكرا بسبب الإصابة ماركو فان باستن.

فريق ميدو:

المرمى: بوفون

الدفاع: كافو - مالديني - نيستا - روبرتو كارلوس

الوسط: بيرلو - رونالدينيو - زيدان - مارادونا

الهجوم: رونالدو - فان باستن

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