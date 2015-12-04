إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى مواجهات ببلعين غرب رام الله

>أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى بلعين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكشفت مصادر فلسطينية طبية - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم الجمعة - أن المواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة خلال مسيرة خرجت من بلعين للمشاركة فى المسيرات التى دعت لها قوى فلسطينية لدعم انتفاضة القدس المندلعة منذ أكتوبر الماضي.

كما كشفت مصادر من سكان مخيم شعفاط بالقدس المحتلة أن المسيرات التى خرجت اليوم وصلت منذ قليل إلى منزل الشهيد إبراهيم العكارى الذى فجرته قوات الاحتلال، أمس الخميس، مشيرة إلى أن القوى الوطنية الفلسطينية هناك أعلنت عن قيامها بجمع أموال من سكان المخيم لإعادة بناء المنزل مرة أخرى.

يأتى ذلك فيما يتحدث الإعلام الإسرائيلى منذ قليل عن طعن جندى قرب قرية عابود غرب مدينة رام على يد شاب فلسطيني.

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