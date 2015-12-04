فرنسا نفذت طلعتين استطلاعيتين فوق أراض يسيطر عليها"داعش" بليبيا

>أظهرت وثيقة رئاسية اليوم الجمعة أن الطيران الفرنسى نفذ طلعتين استطلاعيتين فوق مناطق بليبيا تتضمن قطاعات يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وإنها تعتزم تنفيذ المزيد.

وجاء فى ملف صحفى وزع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند لحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول المتمركزة قبالة ساحل سوريا اليوم أن الطيران نفذ طلعتين يومى 20 و21 نوفمبر تشرين الثانى حول مدينتى سرت وطبرق.

وتقصف طائرات حربية فرنسية تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق منذ أكثر من عام وفى سوريا منذ سبتمبر أيلول. وكثفت فرنسا ضرباتها الجوية فى سوريا بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات باريس التى قتلت 130 شخصا فى 13 نوفمبر، ولم يسبق أن أقرت الحكومة الفرنسية بتنفيذ عمليات فوق مناطق للدولة الإسلامية فى ليبيا. وتقع سرت تحت سيطرة التنظيم.

وقالت الوثيقة إن هناك "نية للقيام بطلعات أخرى للمراقبة والاستطلاع."، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين فى وزارة الدفاع أو مكتب الرئيس للتعقيب، وقال خبراء من الأمم المتحدة فى تقرير نشر يوم الثلاثاء إن للدولة الإسلامية فى ليبيا ما بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل وإنها فصيل التنظيم الوحيد المعروف أنه يتلقى دعما وتوجيها من معقل الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى فى ظل وجود حكومتين متنافستين تحصل كل منهما على دعم فصائل مسلحة وتماطلان فى توقيع اتفاق سبق التفاوض عليه لتشكيل حكومة وحدة.

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