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غدًا| محاكمة 379 متهمًا في قضية «فض اعتصام النهضة»

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غدًا| محاكمة 379 متهمًا في قضية «فض اعتصام النهضة» غدًا| محاكمة 379 متهمًا في قضية «فض اعتصام النهضة»

أرشيفية من فض اعتصام النهضة

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 379 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة”.

ووكان قد أسند أمر الإحالة للمتهمين، وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين، بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني، والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

وأسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عددٍ من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار، والمجند محمد المهدي عفيفي، والمجند رامي قرني مصطفى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، فضلًا عن الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

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