غدًا| محاكمة المتهمين بـ«أحداث شغب بولاق أبو العلا»

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 104 متهمًا، في أحداث العنف والشغب، التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، والسبتية، بين الإخوان والأهالي، وذلك عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة العشرات .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام، والقتل العمد والشروع في القتل .