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غدًا| نظر الاستشكال المقدم من «مبارك» ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»

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غدًا| نظر الاستشكال المقدم من «مبارك» ونجليه في قضية «القصور الرئاسية» غدًا| نظر الاستشكال المقدم من «مبارك» ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»

أرشيفية لإحدى جلسات قصور الرئاسة

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا “بالقصور الرئاسية ” .
> وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق لها، أن قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألفًا و297 جنيه و53 قرشًا.
> وشمل الحكم، إلزامهما برد مبلغ قدره 21 مليون و197 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، فضلًا عن التزوير في محررات رسمية.

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