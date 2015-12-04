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انتحار سائحة سويسرية بالغردقة وتطلب فى رسالة تسليم جثمانها إلى ابنتها

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انتحار سائحة سويسرية بالغردقة وتطلب فى رسالة تسليم جثمانها إلى ابنتها انتحار سائحة سويسرية بالغردقة وتطلب فى رسالة تسليم جثمانها إلى ابنتها
أقدمت سائحة سويسرية الجنسية على الانتحار داخل مقر إقامتها بإحدى القرى السياحية بالغردقة، عن طريق قطع سلك "سشوار" ووضعه بمياه البانيو داخل غرفتها، وقامت بتوصيل التيار الكهربائي أثناء وجودها بمياه البانيو.

كان اللواء أحمد شاهين، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، تلقى إخطارًا من العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، يفيد العثور على جثة سائحة سويسرية الجنسية تبلغ من العمر 55 عامًا، داخل مياه البانيو فى غرفتها التى تقيم بها بإحدى القرى السياحية بالغردقة.

وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد على وكيل مباحث السياحة، الذى عثر على خطاب بخط يد السائحة، تؤكد فيه إقدامها على الانتحار لرغبتها فى أن تموت بمصر وعدم العودة إلى سويسرا مرة أخرى، وأضافت في خطابها الذي وجهته إلى الشرطة، أنها تأسف لعزمها على الانتحار، وطالبت بتسليم جثتها إلى ابنتها ودفنها بمدينة زيورخ السويسرية مسقط رأسها.

وأمرت النيابة العامة نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة، كما أمرت النيابة العامة بإخطار السفارة السويسرية لاستلام جثة السائحة.

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مصر 365