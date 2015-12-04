وزير الدفاع لطلبة البحرية والدفاع الجوى: عليكم العمل ليل نهار لحماية الوطن

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا ضد كافة المخاطر والتهديدات، وما يتطلبه ذلك من بناء قوات عصرية وحديثة ترتكز على العلم والمعرفة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة المرتبطة بها لتكون قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، جاء ذلك خلال لقاءه بطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى.

وأشار القائد العام للدور التاريخى والوطنى لرجال القوات البحرية والدفاع الجوى، وما يقومون به من مهام لتأمين وحماية حدود مصر الساحلية وفرض السيطرة على مجالها الجوى، ومواصلة العمل نهارا وليلا بالتعاون مع باقى أفرع وتشكيلات القوات المسلحة لحماية الأمن القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأدار الفريق أول صدقى صبحى حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الكلية البحرية والدفاع الجوى استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعى العميق والإدراك الصحيح للضباط والطلبة لكل ما يدور فى الأوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة .

وأوصاهم بالمحافظة على الانضباط العسكرى والاستفادة من خبرات وتجارب القادة السابقين وما حققوه من بطولات تذخر بها العسكرية المصرية، وأن يكونوا امتدادا لمسيرة عطائهم وتضحياتهم ليظلوا قدوة لشباب مصر فى الانضباط والالتزام والعمل الجاد والتفانى فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

كما قام بتكريم عدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وأعضاء هيئة التدريس تقديرا لتميزهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .