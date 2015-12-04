تشارلى شين يواجه أول قضية نسائية بعد إعلان إصابته بـ"الإيدز"

أقامت صديقة سابقة للممثل الأمريكى تشارلى شين دعوى قضائية ضده أمس الخميس تتهمه فيها بالتعدى والإهمال والضرر المعنوى قائلة إنهما مارسا الجنس معا خمس مرات على الأقل قبل إعلان إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وقالت سكوتين روس (26 عاما) إنها تعرفت بشين عندما كانت تعمل كممثلة إباحية وارتبطت به لاحقا كما زعمت ان الممثل أجبرها على الإجهاض بعد أن حملت فى 2014 وانه ركلها وخنقها فى عدة مناسبات خلال علاقتهما التى استمرت عاما واحدا.

والقضية المقامة أمام محكمة كاليفورنيا العليا هى أول تحرك قانونى معروف يتخذ ضد شين منذ كشفه فى مقابلة تلفزيونية شهر نوفمبر تشرين الثانى عن تشخيص إصابته بفيروس (اتش آى فى) قبل اربع سنوات.

وقال النجم السابق للمسلسل الكوميدى الشهير (تو أند إيه هاف من) إنه قرر إعلان الأمر بعد أن اضطر لدفع نحو عشرة ملايين دولار لأشخاص للتستر عليه.

وتزوج شين (50 عاما) ثلاث مرات من قبل وواعد كثيرا من الممثلات الإباحيات. وقال إنه من "المستحيل" أن يكون نقل الفيروس إلى أى شخص اخر.

وأضاف أنه "دائما كان يتسلح بالواقى الذكرى الطبى والأمانة عندما يتعلق الأمر بحالته."

وقال محاميه مارتن سينجر أمس الخميس إن شين يعتزم "الدفاع بقوة عن نفسه فى القضية المقامة من سكوتين روس ونحن واثقون أن السيد شين سيفوز فى هذا النزاع."

وقالت روس فى دعواها إنها قابلت شين أول مرة فى نوفمبر 2013 عندما دفع 10 ألاف دولار لممارسة الجنس معها. وأضافت إنهما مارسا الجنس معا خمس مرات على الأقل قبل أن تكتشف هى انه يتناول عقاقير طبية لعلاج فيروس (اتش اى في). ووقع الاثنان فى حب بعضهما البعض ومارسا الجنس دون اتباع وسائل حماية "مثل أى عاشقين".

وساقت روس عدة وقائع عنف حدثت خلال علاقتهما من بينها تعرضها للركل واللكم ومحاولة الخنق وتصويب مسدس فارغ من الذخيرة نحوها.وتطالب بالتعويض عن هذه الأضرار.

وقال شين فى نوفمبر إنه تعرض للابتزاز على مدى سنوات من أشخاص هددوه بكشف إصابته بالفيروس. ويبدو أنه مقبل على سلسلة من القضايا الجديدة.

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