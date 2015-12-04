"الديلى تيليجراف": اكتشاف جين يؤخر ظهور الزهايمر بمعدل 17 عاما

هناك الكثير من الأمراض يصعب الشفاء منها أبرزها مرض الزهايمر الذى يصيب عادة كبار السن، لكن نجح فريق من العلماء البريطانيين فى اكتشاف "جين" يبطئ ظهور مرض الزهايمر بمعدل 17 عاما، وهذا يعطى آمالا لابتكار أدوية تؤخر هذا المرض الذى يطلق عليه "مرض العصر".

ووجد العلماء خلال الدراسة التى شاركت فيها مجموعة من سكان كولومبيا الذين يحملون طفرات وراثية لمرض الزهايمر، وهو ما يعنى أنهم أكثر عرضة لتطوير هذا المرض مقارنة بأشخاص أخرى من سكان العالم، أن فى بلدة يارمول الكولمبية كان هناك 5000 شخص معرضون لخطر ارتفاع الإصابة بالمرض.

وخلال الأبحاث، اكتشف العلماء جين يسمى "APOE"، يبدو أنه المسئول عن الوقاية من المرض، لافتين إلى أنه يؤخر تطور مرض الزهايمر بمعدل 17 عاما، موضحين أنه يحمى ضد تراكم "لويحات الأميلويد" فى الدماغ التى تعتبر المسئول الرئيسى عن مرض الزهايمر.

وقال كبير الباحثين البروفيسور ماوريسيو أركوس من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد العلماء على تطوير علاجات جديدة لتأخير ظهور المرض.

وأشار الباحثون إلى أن هناك 850 ألف شخص يعانون حاليا من الخرف فى بريطانيا، ومرض الزهايمر هو النوع الأكثر شيوعا منه، لافتين إلى أن هذا المرض يقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص سنويا.

>وأضاف العلماء أن حوالى 99% من الأدوية الحديثة لمرض الزهايمر تفشل.

وكانت الدراسة عبارة عن تعاون دولى بين عدد من العلماء من أستراليا وكولومبيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نشرت الدراسة فى مجلة الطب النفسى الجزيئى، كما جاءت نتائجها عبر موقع صحيفة "الديلى تيليجراف" البريطانية، وذلك فى الثالث من شهر ديسمبر الجارى.