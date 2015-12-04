غدًا| «الجنايات» تنظر محاكمة المتهمين بقضية «أحداث الطالبية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، محاكمة المتهمين في قضية “أحداث الطالبية “، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التجمهر .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، تهمة التجمهر، في 26 من يناير عام 2014م، بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، والمكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، حيث اشتركوا في تظاهر دون إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة، وممفرقعات ومواد حارقة، وخربوا أملاك عامة مملوكة للدولة، منها أتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابي، ما أدى إلى تعريض سلامة وسائل النقل للخطر .

ويحاكم بالقضية كل من:” هشام شعبان حسن – إسلام مصطفى علوان – محمد جمال صبري “، واثنين من المتهمين المفرج عنهم من قبل النائب العام، وهم:” محمود إسماعيل أحمد محمد – درويش أحمد محمود درويش محمود – والمتهم عبدالرحمن محمد حسين “.