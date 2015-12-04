"تعليم الإسماعيلية" تحتفل بحصول 9 من مدارسها على شهادة الاعتماد والجودة

نظمت إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية احتفالية بمناسبة حصول 9 من مدارسها على شهادة الاعتماد والجودة وكرمت عدد من مسئولي قسم الجودة السابقين و الحاليين تقديرا لجهودهم في قيادة المدارس للحصول على الشهادة .

وقال مصطفى عبد الغني مدير عام الإدارة أن "الجودة" من أكفأ و أنشط أقسام الإدارة مشيدا بجهود مديري وأعضاء القسم في خطط التفتيش و قيادة و تشجيع المدارس نحو الحصول على شهادة الجودة و الاعتماد التي تؤهل المؤسسات التعليمية لتخريج طالب ذكي و قادر على التعامل مع مجريات و متطلبات العصر الحديث مطالبا باقي مدارس الإدارة بالحصول على شهادة الجودة و الاعتماد بمزيد من الجهد و العمل .

حضر الاحتفالية أعضاء ومديري قسم الجودة بالإدارة السابقين و الحاليين و حمدي عبادي مدير الاتصال السياسي بالإدارة و علي السحلي مدير العلاقات العامة بالإدارة .



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