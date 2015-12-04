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انقطاع خدمة الانترنت لليوم الثانى فى محافظة قنا

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انقطاع خدمة الانترنت لليوم الثانى فى محافظة قنا انقطاع خدمة الانترنت لليوم الثانى فى محافظة قنا
لليوم الثاني علي التوالي تواصل انقطاع خدمات الانترنت فى عدد كبير من مناطق قنا بسبب الحريق الذى نشب أمس فى سنترال المدينه .

وقال مصدر مسئول ان شركات الانترنت استعانت بفريق من المتخصصين لحل الأزمة وتمكن من توصيل الخدمة الى بعض المناطق وجاري العمل علي توصيلها إلى باقي المحافظة

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تلقي اخطارا بنشوب حريق فى مبنى شركة المصرية للأتصالات بمدينة قنا .
>وانتقلت قوات الدفاع المدني الي موقع الحريق ونجت 6 سيارات اطفاء فى السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة

وافادت ان المعاينة الاولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في الدور الاخير للسنترال والمؤجر لشركات الانترنت و امتد إلى 6 غرف خطوط وا سفر عن تلفيات بالكابلات وبعض اجهزة التكييف ما ادي الي إنقطاع الأنترنت عن محافظة قنا .

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