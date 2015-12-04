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غارات إسرائيلية على شاحنات أسلحة بريف دمشق متوجهة إلى لبنان

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غارات إسرائيلية على شاحنات أسلحة بريف دمشق متوجهة إلى لبنان غارات إسرائيلية على شاحنات أسلحة بريف دمشق متوجهة إلى لبنان

>أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم الجمعة، بأن اسرائيل شنت غارات على موقع اللواء (155) الواقع فى ريف دمشق الشرقى وعلى الطريق المؤدى إلى بيروت، واستهدفت الغارات شاحنات محملة بصواريخ بالستية، بالإضافة إلى مخازن وقود، وذلك وفق مصادر سورية معارضة وموالية للنظام.

وأضافت القناة أن الغارات الإسرئيلية تم شنها فى ساعات متأخرة من ليلة أمس فى الريف الشمال الشريق لريف دمشق عند اللواء (155)، وتم استهداف قافلة للشاحنات المحملة بصواريخ بالستية من نوع (كاف - سي)، بالإضافة إلى مخزن وقود موجودة فى هذه القاعدة، موضحة أنه تم استخدام فى هذه الغارات طائرات بدون طيار تابعة إلى إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية فى سوريا جاءت بالتنسيق التام مع السلطات الروسية.
>وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، بشن غارات لمنع تحول سوريا إلى جبهة ضد إسرائيل ومنع تهريب أسلحة فتكة من سوريا إلى لبنان.
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