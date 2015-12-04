الأمم المتحدة: اكتشاف 16 مقبرة جماعية بعد تحرير سنجار بشمال غرب العراق

> أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقيه تقارير تفيد باكتشاف ست عشرة مقبرة جماعية بالقرب من بلدة سنجار الواقعة شمال غربى العراق بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضى، وقالت الناطقة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، سيسيل بوي، إنها لا تملك تفاصيل بشأن عدد الجثث التى ربما تكون موجودة فى المقابر.

ولم تكشف المتحدثة عن مصدر التقارير اليوم الجمعة، فى السياق، صرح رئيس بلدية سنجار محما خليل، لأسوشيتدبرس، بأنه تم اكتشاف سبع عشرة مقبرة جماعية على مشارف سنجار، ولم يدل بمزيد من التفاصيل أو التقييمات حول عدد الجثث التى ربما تكون موجودة بالمقابر.

استولى تنظيم الدولة الإٍسلامية على سنجار فى أغسطس 2014، وقتل واستعبد بعض من أبناء الأقلية الإيزيدية وأجبر الآلاف على النزوح.

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