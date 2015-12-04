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العاهل الأردنى يبحث مع ميركل جهود الحرب على الارهاب

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العاهل الأردنى يبحث مع ميركل جهود الحرب على الارهاب العاهل الأردنى يبحث مع ميركل جهود الحرب على الارهاب

>بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الجمعة جهود الحرب على الإرهاب مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التى صادق مجلس النواب فى بلدها على مشاركة قوة المانية فى محاربة تنظيم داعش، وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكى تلقت فرانس برس نسخة عنه، بحث الملك خلال اتصال هاتفى مع ميركل الجمعة "الجهود الدولية فى الحرب على الإرهاب".

كما بحثا "القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وخصوصا مستجدات الأزمة السورية، وسبل التعامل معها" وأكدا "حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال التطورات الإقليمية"، وفق ما جاء فى البيان، ويشارك الأردن فى التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم الدول الإسلامية فى سوريا والعراق، وصادق مجلس النواب الألمانى الجمعة على مشاركة قوة ألمانية يصل عديدها إلى 1200 عسكرى فى عمليات الائتلاف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا.

ومن المقرر ان تنشر المانيا قوة من 1200 جندى كحد أقصى عام 2016 فى أكبر مهمة للقوات الألمانية فى الخارج. وستضم هذه القوة ست طائرات تورنادو مكلفة مهمات استطلاعية فى سوريا وفرقاطة تنضم إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة سواحل سوريا.
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