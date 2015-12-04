الصليب الأحمر: الوضع فى سوريا كارثى و12 مليون شخص بحاجة للمساعدة

> أفاد المدير الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط والشرق الأدنى فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، بأن أكثر من 12 مليون سوري، من بينهم 5ر5 مليون طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة .. محذرا فى الوقت ذاته من تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وأشار ماردينى – بحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمى للجنة وزع فى عمان اليوم الجمعة – إلى أن أكثر من 4 ملايين سورى فروا إلى خارج سوريا فيما تشرد حوالى 8 ملايين داخليا، كما أجبر الكثيرون على الرحيل لمرات عدة.. لافتا إلى أن النزاع الدائر فى سوريا منذ خمس سنوات تقريبا تسبب فى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد وألحق أضرارا شديدة بها.

وقال "إن الوضع الإنسانى فى سوريا كارثى وخطير جدا بالنسبة للكثيرين من الناس ويتدهور يوما بعد يوم، خاصة وأنهم سيواجهون فى الأيام القادمة شتاء شديد البرودة وهم لا يملكون سوى النزر القليل من الموارد"..مضيفا "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يحاولون العيش بأبسط الموارد الأساسية فى ظل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

وتابع ماردينى "نحن بحاجة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الفئات الأشد ضعفا لتقديم المساعدات لهم".. لافتا إلى أن الكثير من اللاجئين فى الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان يعيشون فى ظروف "صعبة" بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ونوه بأن اللجنة الدولية نفذت فى سوريا عددا من الأنشطة فى محاولة منها لتخفيف وطأة الوضع حيث شرعت فى توزيع الملابس الشتوية على 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 9 سنوات، كما بذلت جهودا من أجل تحسين ظروف العيش فى عشرات من مراكز الإيواء الجماعية وغيرها من الأماكن التى يستضاف فيها النازحون.

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