ياسين التهامى يحيى حفلا بمنزل نائب بملوى بالمنيا بمناسبة المولد النبوى

يقيم النائب رياض عبد الستار نائب دائرة مركز ملوى، حفل إنشاد دينى كبير بمناسبة المولد النبوى الشريف فى منزله بقرية الروضة، ويحيى الحفل الشيخ ياسين التهامى.

وقال النائب إن الاحتفال يأتى بالتزامن مع احتفالات الأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف، وإنها مشاركة بسيطة منه فى رسم البهجة على وجوه أهالى دائرته والدوائر الأخرى ممن يريد المشاركة بعد ماراثون طويل من الانتخابات البرلمانية.

وأرسل النائب رياض عبد الستار رسائل sms على الهواتف المحمولة، للدعوة للمشاركة فى الاحتفالية التى تقام بعد غد مساء الأحد.