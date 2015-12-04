بالصور..المعهد السويدى بالإسكندرية يختتم فعاليات "مكافحة التغير المناخى"

اختتم المعهد السويدى بالإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات المعرض الفنى الدولى لمواجهة التغير المناخى بجولة للدراجات شارك فى تنظيمها فريق جو بايك.

بدأت الجولة من أمام مركز الإسكندرية للإبداع فى وسط الإسكندرية، مرورًا بطريق الكورنيش حتى كوبرى ستانلى شرقًا، ثم العودة إلى نقطة الختام غربًا أمام مبنى المعهد السويدى فى المنشية.

وشهدت الجولة مشاركة واسعة من المواطنين السكندريين والأجانب المقيمين فى الإسكندرية، كما شارك بيتر ويديرود مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، وبعض العاملين بالمعهد، وجهاز شؤون البيئة من خلال "مشروع استدامة النقل فى مصر" والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية، من خلال دعوة أعضاء فرق الدراجات التى يرعاها المشروع فى محافظتى المنوفية والفيوم للترويج وتشجيع المشى وركوب الدراجات.

كان المعهد السويدى بالإسكندرية قد نظم المعرض الفنى الدولى "مواجهة المناخ" بالتعاون مع المعهد السويدى فى ستوكهولم ومؤسسة مزج الثقافية فى القاهرة، بالتزامن مع قمة زعماء العالم فى العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والتفاوض بشأن الحلول والتدابير اللازمة للتخفيف من أضرار الظاهرة.



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