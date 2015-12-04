محافظ جنوب سيناء: تطوير مدينة الطور استعدادا لاستقبال المؤتمرات الدولية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لا تهتم بشرم الشيخ فقط، وتم البدء فى تطوير المدينة منذ يناير الماضى بتبرعات من رجال الأعمال لتتحول إلى واجهة سياحية وحضارية، استعدادًا للمؤتمرات التى تعقد على أرضها، وتتوالى باقي مدن المحافظة تباعًا ولا فرق بين مدينة وأخرى، مطالبا بإقامة شركة مساهمة مصرية تضم المحافظة وبعض رجال الأعمال لتتحول طور سيناء إلى سلة غذاء المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال زراعته 200 نخلة فى طور سيناء كمرحلة أولى اليوم، الجمعة، إلى أن التنمية فى عاصمة المحافظة تتم بشكل سريع وتستعد المحافظة والمدينة حتى تليق باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث تم إنشاء مزرعة لتسمين العجول بطاقة 3 آلاف رأس عجل وإقامة مزارع منتجة لمساحة 120 فدانًا.

ومن المقرر أن يكون المشروع عبارة عن تجمعات منتجة تضم خدمات وإعاشة للعاملين فى الزراعة وتسمين العجول والإنتاج الداجنى، وتهدف لإقامة هذا المشروع وتحويل التجمعات البدوية إلى تجمعات منتجة، كما تفقد المحافظ مزرعة الدواجن بالمنطقة الصناعية بطاقة 5 آلاف دجاجة.

وأعلن المحافظ إقامة 3 مزارع للإنتاج الداجنى و3 مزارع أخرى لتسمين العجول، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى، لافتًا إلى إقامة 25 ألف فدان أخرى ضمن برنامج الرئيس لزراعة مليون ونصف المليون فدان.