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بالصور.. وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ مطروح يفتتحون مسجدا أثريا بسيوة

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بالصور.. وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ مطروح يفتتحون مسجدا أثريا بسيوة بالصور.. وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ مطروح يفتتحون مسجدا أثريا بسيوة
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، "المسجد العتيق" أحد المساجد الأثرية بواحة سيوة، ويرجع تاريخه إلى عام 500 هجرية، وأدى المسئولون وعدد من القيادات الشعبية وأهالى سيوة صلاة الجمعة بالمسجد العتيق.
>اليوم السابع -12 -2015

وأكد محافظ مطروح أن المسجد يعد من أقدم مساجد المحافظة، حيث يعود تاريخه لعام 500 هجرية ومقام على مساحة 100مسطح، ويقع فى واحة سيوة القديمة أو "شالى" – باللغة الأمازيجية - إحدى المناطق الأثرية والسياحية الهامة، والتى تم بناؤها أواخر القرن الثانى عشر، وكان يسكنها أهالى سيوة باعتبارها قلعة محصنة من الأعداء.
>اليوم السابع -12 -2015

كان محافظ مطروح، استقبل صباح اليوم الجمعة، بواحة سيوة، وزير الأوقاف ووزير الآثار، خلال زيارتهما لواحة سيوة، لافتتاح المسجد العتيق، بعد إعادة ترميمه، والذى يرجع تاريخ إنشائه لعام 500 هجرية.
>اليوم السابع -12 -2015

يذكر أن هذا المسجد يطلق عليه اسم "المسجد العتيق" ومقام على الطراز البيئى السيوى، من خلال استخدام مادة " الكرشيف" فى بنائه، واستخدام جريد النخيل وجذوع الزيتون فى سقف المسجد، الذى يقع بمنطقة شالى السياحية، فى وسط المدينة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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