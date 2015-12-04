معبد أبو سمبل يستقبل 500 سائح من جنسيات مختلفة معظمهم أمريكيين اليوم

استقبل معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الجمعة، 500 سائح من جنسيات مختلفة معظمهم من الجنسية الأمريكية، لمشاهدة والاستمتاع بالحضارة الفرعونية داخل معبدى الملك رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى.

وصرح الأثرى حسام عبود مدير آثار أبو سمبل، بأن السائحين وصلوا إلى مدينة أبوسمبل صباح اليوم، عبر طائرتين قادمتين من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أبوسمبل الدولى، بالإضافة إلى رحلتين تفويج برى من مدينة أسوان، بجانب فندقين عائمين من مدينة أسوان أيضاً عبر نهر النيل.

وأضاف مدير آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السائحين استمتعوا بزيارة مدينة أبو سمبل وشاهدوا الحضارة الفرعونية المتمثلة فى تشييد معبدى الملك رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى، واستمعوا إلى شرح عن تاريخ المعبدين وقصة الظاهرة الفلكية التى تحدث داخل المعبد مرتين كل عام خلال شهرى أكتوبر وفبراير.