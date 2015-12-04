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الليلة| «الكينج» يحيي حفل «MBC مصر» في شرم الشيخ لدعم السياحة

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الليلة| «الكينج» يحيي حفل «MBC مصر» في شرم الشيخ لدعم السياحة الليلة| «الكينج» يحيي حفل «MBC مصر» في شرم الشيخ لدعم السياحة

الفنان محمد منير

كتبت : إنجي لطفي

يُحيي الفنان محمد منير، اليوم الجمعة، حفل قنوات “MBC ”، لدعم وتشجيع السياحة بشرم الشيخ، وذلك برعاية ودعم اللواء خالد فودة، مُحافظ جنوب سيناء .

ويُقام حفل “MBC مصر”، مع الفنان محمد منير، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمر بـ”جولي فيل”، وسط مدينة شرم الشيخ، وتنقله شبكة قنوات “MBC مصر” على الهواء مباشرةً.

وعبر الفنان الكبير محمد منير، عن سعادته ودعمه للمشاركة في هذه المُبادرة، التي تستهدف تشجيع السياحة في مدينة السلام، وقال إن كل شخص يستطيع المُساهمة بدور في هذه اللحظة لا يجب أن يتأخر عن خدمة المجتمع.

وأكد محمد عبد المتعال، مدير عام شبكة قنوات ”MBC مصر”، على أن هذه المبادرة بإقامة هذا الحفل، هي مُساهمة بسيطة من أجل دعم وتشجيع السياحة من جانب قنوات ”MBC مصر”، وهذه التجربة هي خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى، لتقديم كل مُساندة ممكنة لخدمة المُجتمع .

وأشاد “عبد المتعال”،  بدعم وجهد اللواء خالد فودة، مُحافظ جنوب سيناء، في إقامة هذا الحفل، وبمبادرة  الفنان محمد مُنير، وحماسه الشديد ليكون نجم هذا الحفل، مضيفًا أنه تصرف مُعتاد من فنان كبير بقيمة وقامة ” الكينج ” .

ويعرض حفل “الكينج” محمد منير، من شرم الشيخ على فضائية ” MBCمصر” اليوم الجمعة ، في تمام الساعة  الـ 10 مساءً

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