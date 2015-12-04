وفاة مغني الروك الأمريكي «سكوت وايلاند» أثناء رحلته الفنية

توفي مغني الروك الأمريكي الشهير، سكوت وايلاند، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 48 عامًا، خلال جولته الفنيه مع فريقه الجديد “وايلداباوتس”.

وأعلن لاعب الجيتار الشهير، ديف نافارو، على حسابه على “انستاجرام” خبر وفاته، وذكر أن “وايلاند” توفي وهو نائم، خلال رحلته مع فريقه في مدينة بلومنجتون في ولاية مينيسوتا، وأكدت زوجته الخبر، ولكن لم يعرف سبب الوفاة حتى الآن.

وكان وايلاند عضوًا بفريق “ستون تمبل بايلوتس” حتى طرد منه في 2013 ، كما عرف عنه تاريخه الطويل في تعاطي المخدرات، والكحول الذي بدأ إدمانه منذ كان صغيرًا.

ولد وايلاند عام 1967 في سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا، وكان اسمه سكوت كلاين، وعندما تزوجت والدته من رجل آخر، والذي وصفه سكوت في مذكراته بأنه “رجل جيد”، ولذلك أخذ سكوت لقبه وأصبح “سكوت وايلاند”.

وشكل وايلاند، فريق “ستون تيمبل بايلوتس” مع الأخوين روبرت ودين ديليو، في أواخر التسعينيات، وحظيت بدايات الفريق بنجاج تجاري واشادات النقاد، ولكن النجاح شابته الخلاف العميقة بين أعضاء الفريق، وانفصل أعضاء الفريق بصورة مؤقتة عدة مرات، وفي النهاية طرد وايلاند من الفريق وكون فريق “فيلفيت ريفولفر”.

وفي عام 1995، تم القبض على وايلاند أثناء حيازته للمخدرات شراء الكوكايين، ووضع تحت الرقابة الأمنية، بعد إلغاء رحلته الغنائية الصيفية لبدء العلاج من الإدمان.