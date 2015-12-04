أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

وفاة مغني الروك الأمريكي «سكوت وايلاند» أثناء رحلته الفنية

Google+ Print
سكوت وايلاند

سكوت وايلاند

توفي مغني الروك الأمريكي الشهير، سكوت وايلاند، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 48 عامًا، خلال جولته الفنيه مع فريقه الجديد “وايلداباوتس”.

وأعلن لاعب الجيتار الشهير، ديف نافارو، على حسابه على “انستاجرام” خبر وفاته، وذكر أن “وايلاند” توفي وهو نائم، خلال رحلته مع فريقه في مدينة بلومنجتون في ولاية مينيسوتا، وأكدت زوجته الخبر، ولكن لم يعرف سبب الوفاة حتى الآن.

وكان وايلاند عضوًا بفريق “ستون تمبل بايلوتس” حتى طرد منه في 2013 ، كما عرف عنه تاريخه الطويل في تعاطي المخدرات، والكحول الذي بدأ إدمانه منذ كان صغيرًا.

ولد وايلاند عام 1967 في سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا، وكان اسمه سكوت كلاين، وعندما تزوجت والدته من رجل آخر، والذي وصفه سكوت في مذكراته بأنه “رجل جيد”، ولذلك أخذ سكوت لقبه وأصبح “سكوت وايلاند”.

وشكل وايلاند، فريق “ستون تيمبل بايلوتس” مع الأخوين روبرت ودين ديليو، في أواخر التسعينيات، وحظيت بدايات الفريق بنجاج تجاري واشادات النقاد، ولكن النجاح شابته الخلاف العميقة بين أعضاء الفريق، وانفصل أعضاء الفريق بصورة مؤقتة عدة مرات، وفي النهاية طرد وايلاند من الفريق وكون فريق “فيلفيت ريفولفر”.

وفي عام 1995، تم القبض على وايلاند أثناء حيازته  للمخدرات شراء الكوكايين، ووضع تحت الرقابة الأمنية، بعد إلغاء رحلته الغنائية الصيفية لبدء العلاج من الإدمان.

وسجن وايلاند عام 1999 لانتهاك حكم المراقبة الأمنية بعد إدانته بحيازة الهيروين عام 1998، وبعد ذلك بأربعة أعوام عام 2003، وضع تحت المراقبة الأمنية لمدة ثلاثة أعوام لحيازة المخدرات.

11

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا