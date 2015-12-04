عبد الرضا خوري: البحرين والإمارات سيظلان دوماً مثالاً للأخوة والتفاهم

أكد سفير دولة الإمارات لدى البحرين عبدالرضا عبدالله خوري أن احتفال دولة الإمارات بيومها الوطني يعد إحدى أهم المناسبات المفصلية في تاريخها..

حيث تعد هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 44 سنة مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة، التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على كل المستويات والصعد.

وقال السفير عبدالرضا خوري في كلمته خلال احتفال السفارة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني الـ44 لدولة الإمارات »إن احتفالنا اليوم يتزامن مع احتفال أشقائنا في البحرين، الذي يحل علينا بعد أيام، ما يعني أن فرحتنا مزدوجة. وللحقيقة فهي أيام خير وبركة في ظل ما يشهده بلدانا من نهضة حضارية شاملة في كل المجالات بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين«.

وأضاف السفير الخوري في كلمته »نحن أبناء الإمارات والبحرين تجمعنا روح المحبة الصادقة وستظل البحرين والإمارات دوماً مثالاً للأخوة والتفاهم والتعاون«.