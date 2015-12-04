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تفكيك خليتين لدعم الإرهاب شرق الجزائر

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تفكيك خليتين لدعم الإرهاب شرق الجزائر تفكيك خليتين لدعم الإرهاب شرق الجزائر

عناصر من الشرطة الجزائر (أرشيفية)

فكك جهاز الدرك الوطني في الجزائر الذي يتبع وزارة الدفاع، خليتين لدعم الإرهاب بولايتي جيجل وباتنة شرقي الجزائر، ووضع أفرادها رهن الاعتقال.

وأكدت مصادر أمنية اليوم الجمعة، أنه جرى اعتقال 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و25 عاماً بولاية جيجل، بتهمة دعم ومساعدة الجماعات الإرهابية التي تنشط ببلدة الشقفة، وعدم التبليغ عن المجرمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المصادر أن وكيل الجمهورية أمر بوضع الأشخاص رهن الاعتقال المؤقت.

واعتقل جهاز الدرك ببلدة مروانة بولاية باتنة شرق الجزائر، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و30 عاماً، بتهمة دعم الجماعات الإرهابية وعدم التبليغ عن المجرمين.

وأمر وكيل الجمهورية بسجن 4 أشخاص، بينما وضع الخامس تحت الرقابة القضائية.

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