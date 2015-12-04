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مطار القاهرة يستقبل 4989 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

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مطار القاهرة يستقبل 4989 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة مطار القاهرة يستقبل 4989 سائحا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة
استقبل مطار القاهرة الدولى 4989 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا من خلال عدة مجموعات سياحة على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن حركة الوصول بالمطار بدأت فى التزايد خلال الأيام الماضية، وأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 4989 سائحا من مختلف الجنسيات حيث وصل إلى المطار 2214 أجنبيا، كما وصل 2775 سائحا عربيا على عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، كما توجهوا بعد ذلك إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

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