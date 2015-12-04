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الجارديان والاندبندنت تبرزان فيديو "اليوم السابع" الحصرى لحريق العجوزة

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الجارديان والاندبندنت تبرزان فيديو "اليوم السابع" الحصرى لحريق العجوزة الجارديان والاندبندنت تبرزان فيديو "اليوم السابع" الحصرى لحريق العجوزة
أبزت وسائل الإعلام العالمية انفراد "اليوم السابع"باللقطات الأولى لحادث الحريق الذى وقع بمطعم الصياد فى حى العجوزة، صباح اليوم الجمعة.

وبثت صحيفة الجارديان والاندبندنت البريطانيتين على موقعهما الإلكترونى، اللقطات الحصرية التى صورها موقع 7 ، بينما كانت النيران مشتعلة بمكان الحادث، فيما نقلت وكالة أسوشيتدبرس وصحيفة نيويورك تايمز ما نشرته "اليوم السابع" من صور وفيديو للدخان الأسود المتصاعد من موقع الحريق.

من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الشرطة تستبعد أن يكون هناك أى دوافع سياسية وراء الحادث الذى أسفر حتى الآن عن وفاة 16 شخص على الأقل وإصابة أخرين.

ونقلت رويترز عن مسئول قوله، إن أحد مرتبكى الحادث كان موظفا بالمطعم تم طرده منه، فيما أشارت إلى أن القتلى فى هذا الحادث قد احترقوا حتى الموت أو لقيوا مصرعه نتيجة الدخان الكثيف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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