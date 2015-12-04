أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يلتقى رئيس الصين اليوم ويلقى كلمة مصر أمام منتدى التعاون غدا

Google+ Print
رئيس الوزراء يلتقى رئيس الصين اليوم ويلقى كلمة مصر أمام منتدى التعاون غدا رئيس الوزراء يلتقى رئيس الصين اليوم ويلقى كلمة مصر أمام منتدى التعاون غدا
يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقي، وذلك فى الجلسة التى يرأسها الرئيس الصينى تشى بينج جينج، غدا السبت، والتى تتركز على خطة عمل المنتدى منذ عام 2016 وحتى 2018، وكذلك اعتماد إعلان جوهانسبرج.

ويركز رئيس الوزراء، فى كلمته، على أهمية التعاون الصينى الإفريقى وفق أسس المصلحة المشتركة وضرورة المساهمة الصينية فى عمليات ومشروعات التنمية بالقارة الأفريقية ويتطرق إلى الجهود التى بذلتها مصر لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وكذلك فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة فى مصر.

كما يشارك رئيس الوزراء فى الجلسة الصباحية التى يرأسها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا، وكذلك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة التى يشارك فيها رئيس زيمبابوى ووزير الصناعة والتجارة بجنوب إفريقيا ووزير التجارة الصينى ورئيس رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقى وممثل مجلس الأعمال الصيني.

ومن المقرر أن يلتقى المهندس شريف إسماعيل مساء اليوم الرئيس الصيني، حيث ينقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح ، ويستعرض معه الجهود والإجراءات التى تتخذها مصر لجذب الاستثمارات، وتهيئة كافة الظروف والإجراءات الجاذبة والميسرة للاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

- رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح منتدى التعاون الصينى الأفريقى بجوهانسبرج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان