رئيس الوزراء يلتقى رئيس الصين اليوم ويلقى كلمة مصر أمام منتدى التعاون غدا

يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر أمام قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقي، وذلك فى الجلسة التى يرأسها الرئيس الصينى تشى بينج جينج، غدا السبت، والتى تتركز على خطة عمل المنتدى منذ عام 2016 وحتى 2018، وكذلك اعتماد إعلان جوهانسبرج.

ويركز رئيس الوزراء، فى كلمته، على أهمية التعاون الصينى الإفريقى وفق أسس المصلحة المشتركة وضرورة المساهمة الصينية فى عمليات ومشروعات التنمية بالقارة الأفريقية ويتطرق إلى الجهود التى بذلتها مصر لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وكذلك فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة فى مصر.

كما يشارك رئيس الوزراء فى الجلسة الصباحية التى يرأسها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا، وكذلك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس لرجال الأعمال الصينيين والأفارقة التى يشارك فيها رئيس زيمبابوى ووزير الصناعة والتجارة بجنوب إفريقيا ووزير التجارة الصينى ورئيس رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقى وممثل مجلس الأعمال الصيني.

ومن المقرر أن يلتقى المهندس شريف إسماعيل مساء اليوم الرئيس الصيني، حيث ينقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستعرض معه الجهود والإجراءات التى تتخذها مصر لجذب الاستثمارات، وتهيئة كافة الظروف والإجراءات الجاذبة والميسرة للاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

- رئيس الوزراء يترأس وفد مصر فى افتتاح منتدى التعاون الصينى الأفريقى بجوهانسبرج

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