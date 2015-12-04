"مصر للطيران" تستعد للعودة إلى روسيا بعد تسليم برنامج أمن جوى لموسكو

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن السياح الروس يستعدون مرة أخرى للحصول على فرص الطيران المباشر إلى مصر ، بعد ان أرسلت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية برنامج جوى لأمن الطيران والذى تسلمته السلطات الروسية.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن وكالة النقل الجوى الروسى "وزارة الطيران" أنه تم حظر طيران شركة "مصر للطيران" لعدم تقديمها برنامج أمن الطيران، ولكنها سلمت جميع الوثائق الضرورية الآن.

وذكرت الوكالة الفيدرالية للطيران الروسى أنه تم دراسة المعلومات والبرنامج الوارد من مصر لكنها لم تحدد الوقت لإنتهاء دراسة ومراجعة الوثائق.

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