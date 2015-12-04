بالفيديو..نشرة اليوم السابع: تفاصيل حادث حريق ملهى العجوزة الليلى .. مع على الكشوطى

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النقل: المترو عليه قروض بـ2.6 مليار دولار.. وتذكرته بسعرها الحالى”مجانية”

رئيس الوزراء يصل لجوهانسبرج للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى

أمن الجيزة: شابان من إمبابة نفذا الهجوم على ملهى العجوزة بعد منعهما من الدخول

شاهد عيان: ضحايا “ملهى العجوزة” لم يتمكنوا من الهرب بسبب ضيق المدخل

بواقعة مقتل مواطن داخل قسم شرطة بندر الأقصر ..الطب الشرعى يؤكد تعرض المجنى عليه للضرب