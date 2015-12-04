الغموض يكتنف مصير زعيم طالبان «الملا أختر منصور»

أكتنف الغموض مصير زعيم حركة طالبان الافغانية الملا أختر منصور حيث قالت مصادر اليوم الجمعة إنه يتلقى العلاج الطبي بعد أن تعرض لاطلاق نار في جنوب غرب باكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مصدر في حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم توصيل جهاز التنفس الصناعي بمنصور في أحد المستشفيات في بلدة شامان الباكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأضاف المصدر “إنه في حالة حرجة للغاية” متحدثاً من مدينة ديرا إسماعيل خان شمال غرب البلاد.

وذكر عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان، أمس الخميس، أن منصور خضع للعلاج في باكستان بعد أن تعرض لإطلاق نار.

لكن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد نفى إصابة منصور أو أنه كان هناك إطلاق نار.

ونفى وزير باسم إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد أيضاً هذه التقارير.