ضبط 196 كيلو أسماك سامة فى حملة تموينية بقيادة مدير أمن الإسكندرية

أشرف اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "السيد. ع" 54 سنة بائع أسماك - لحيازته وعرضه للبيع 196 كجم من أسماك البقرة السامة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"بطرس. ح" 25 سنة تاجر ملح - لحيازته وعرضه للبيع 200 عبوة ملح معبأ منتهى الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "مؤمن. ع" 43 سنة بائع مواد غذائية، لحيازته وعرضه للبيع 93 عبوة عسل نحل بدون ثمة بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و"سامى. ل" 58 سنة بائع - لحيازته وعرضه للبيع 70 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.