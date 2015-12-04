أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى متورط فى سرقة محلات "ملابس وبقالة ومكتبة" بالمنيا

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى متورط فى سرقة محلات "ملابس وبقالة ومكتبة" بالمنيا القبض على تشكيل عصابى متورط فى سرقة محلات "ملابس وبقالة ومكتبة" بالمنيا
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة مركز المنيا، اليوم الجمعة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة 6 محلات للبقالة والملابس ومكتبة أدوات مدرسية بقرية زهرة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من نقطة شرطة قرية زهرة، بورود بلاغات من أصحاب 6 محلات تجارية للبقالة والملابس وأدوات مكتبية ومنزلية، تفيد تعرضهم للسرقة على يد مجهولين، فى ليلة واحدة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهمين تمكنوا من فتح الأبواب الخارجية للمحلات ليلاً رغم أنها مغلقة بأقفال حديدية وقاموا بنهب وسرقة كل محتوياتها.

وتبين من التحريات السرية بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، وتحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائي، تبين قيام 5 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم بارتكاب وقائع السرقة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وهم " إسماعيل.ع"، و"حسن.ع 18 سنة، ومصطفي.ح"، و"مسعد.ص"، وشقيقه "عبد الله"، وجميعهم عاطلين.

تم تحرير محضراً بالواقعة، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بسرقة المحلات، وأرشدوا عن المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365