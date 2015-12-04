القبض على تشكيل عصابى متورط فى سرقة محلات "ملابس وبقالة ومكتبة" بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة مركز المنيا، اليوم الجمعة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة 6 محلات للبقالة والملابس ومكتبة أدوات مدرسية بقرية زهرة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من نقطة شرطة قرية زهرة، بورود بلاغات من أصحاب 6 محلات تجارية للبقالة والملابس وأدوات مكتبية ومنزلية، تفيد تعرضهم للسرقة على يد مجهولين، فى ليلة واحدة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهمين تمكنوا من فتح الأبواب الخارجية للمحلات ليلاً رغم أنها مغلقة بأقفال حديدية وقاموا بنهب وسرقة كل محتوياتها.

وتبين من التحريات السرية بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، وتحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائي، تبين قيام 5 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم بارتكاب وقائع السرقة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وهم " إسماعيل.ع"، و"حسن.ع 18 سنة، ومصطفي.ح"، و"مسعد.ص"، وشقيقه "عبد الله"، وجميعهم عاطلين.

تم تحرير محضراً بالواقعة، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بسرقة المحلات، وأرشدوا عن المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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