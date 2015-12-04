مصرع طفل إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى بقرية صفط الخمار بالمنيا

لقى طفل مصرعه حيث سقط داخل إحدى بيارات الصرف الصحى، بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بورود بلاغ من عثمان عبد الله فلاح ومقيم بناحية صفط الخمار يفيد بمصرع حفيده لابنته "محمد.ع.ن 3 سنوات"- إثر سقوطه بإحدى بيارات الصرف الصحى منزوعة الغطاء، وتضمن البلاغ إحدى الشركات العاملة فى مجال الصرف بالقرية.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11259 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة المنيا، وجار العرض على النيابة.