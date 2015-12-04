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إصابة فلسطينيين فى قصف بقطاع غزة وخطيب الأقصى .. الاحتلال لم يف بوعوده

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إصابة فلسطينيين فى قصف بقطاع غزة وخطيب الأقصى .. الاحتلال لم يف بوعوده إصابة فلسطينيين فى قصف بقطاع غزة وخطيب الأقصى .. الاحتلال لم يف بوعوده

> أصيب شابان فلسطينيان اليوم الجمعة جراء قصف مدفعى لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة إن شابين أصيبا بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين قرب الشريط الحدودى الفاصل فى منطقة الفخارى شرق خان يونس.

وأضاف القدرة أن المصابين وصلا إلى المستشفى الأوروبى بخان يونس، واصفا حالتيهما بالمتوسطة.
>من ناحيته أكد الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى والنائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية أن الاحتلال الإسرائيلى لم يف بما اتفق عليه مع جلالة الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية بشأن عدم دخول المستوطنين باحات المسجد الأقصى .. مشيرا إلى أن وعود الاحتلال دائما ما تكون حبر على ورق.

وقال سلامة - فى تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رام الله اليوم /الجمعة/ - إن إجراءات الاحتلال تعوق المسلمين فى أداء صلاتهم بالأعداد المطلوبة داخل الأقصى .. مؤكدا أن المرابطين والمصلين داخل المسجد مستمرون فى رباطهم إلى يوم الدين.

وأكد سلامة أن أبناء القدس مستمرون فى انتفاضتهم حتى الشهادة .. موضحا أن أبناء مدينة القدس يعانون منذ عشرات السنين من مرارة الاحتلال والآن هم فى حالة غضبهم الطبيعى ضد المحتل.
>واستنكر الشيخ سلامة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى بالأمس على المرابطات فى الأقصى .. مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تثنى المرابطون على استمرار نضالهم لحماية المقدسات.

وأشار إمام وخطيب المسجد الأقصى إلى أن اقتحامات اليهود للأقصى مستمرة منذ قرابة 60 عاما تحت مسمع وبصر العالم ولم يتحرك ضد هذه الانتهاكات .. مؤكدا أن أبناء فلسطين والقدس بالأخص هم من يحاولون الدفاع عن مقدسات العالم الإسلامى والمسيحى دون أن يتحرك العالم لوقف الأفعال الإجرامية من قبل الاحتلال.
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